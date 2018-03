CD Projekt Red

Le contexte

30.03.17

22.08.17

06.09.17

10.01.18

20.03.18

Les faits

Analyse

. bien sûr et puisque le bal de gros chiffres ne profite qu’a ceux qui en sont directement responsables, autant profiter de cette sortie médiatique pour revenir en plusieurs détails sur le parcours des Reds ces douze derniers mois par ailleurs plutôt calmes. À ce titre vous comprendrez la quantité moindre de lecture comparativement aux années précédentes ainsi que la présentation en tout point similaire au bilan paru il y a de cela quasiment un an jour pour jour dans un souci de préservation de créativité.. Un exercice a la cool pour CD Projekt qui annonçait continuer à profiter du succès tonitruant de la trilogie The Witcher alors vendue à 25 millions d’exemplaires de par le monde et ce en un peu moins de dix ans. Quant à Gwent : The Witcher carde Game, le mini-jeu devenu un Free To Play à part entière, 2017 fut d’emblée annoncée comme étant son année et se fut incontestablement le cas.. Une aventure ambitieuse mettant en lumière les faits d’armes de Meve, Souveraine de la Lyrie et de la Rivie lors de sa confrontation avec l’envahisseur Nilfgaardien.Pour terminer dans les chiffres, les Polonais confirment leur réussite sur le plan International en annonçant que 97% de leurs bénéfices proviennent des ventes a l’étranger, dont 60% aux États-Unis tandis que l’Europe se partage les quelque 24,4% restants.. Postés cinq ans jour pour jour après la révélation du premier et seul trailer disponible pour Cyberpunk 2077, ce mot rappelant le son bien singulier d’une machine qui se met en route n’a pour l’heure trouvée aucune signification concrète au-delà du fantasme d’un début de communication.. Une petite structure comptant moins de vingt employés dans ses rangs dont d’anciens de chez Techland, IO Interactive ainsi que des démissionnaires de chez CD Projekt sur le retour.. Un chiffre boosté par la sortie de l'édition Game of The Year pour The Witcher 3 notamment. La rehausse des performances de la version One X n'est pas non plus étrangère à ces bons résultats, ainsi le studio entend bien renouveler l’expérience avec la sortie prochaine du patch PS4 Pro.. De plus il ne semble pas exclu que de nouveaux modes de jeux viennent enrichir l’expérience a l’avenir et à la manière du mode Arena sorti il y a peu. Pas de nouvelles de Thronebreaker en revanche si ce n’est qu’il sortira bien cette année et que les développeurs en parlent désormais comme représentant « un jeu dans un jeu » en ajoutant que l’on peut parier sur « beaucoup, voire beaucoup plus » d’heures de jeux que les vingt promises à l’annonce du projet.. Au rayon des petites informations toutefois d’importance, les développeurs confirment sans passer par quatre chemins que, chose annoncée dès la révélation du projet mais qui avait été largement remise en cause par certains Youtube soi-disant bien informés qui vont donc pouvoir se trouver d’autres sources.. De quoi se demander si les deux entités du jeu que sont la partie solo et multijoueur ne feront pas chambre a part en définitive. Enfin, les développeurs reviennent quelque peu sur leur déclaration vis-à-vis de la nouvelle génération technologique et l’éventualité pour Cyberpunk d’avoir un pied dedansCôté communication CD Projekt confirme à nouveau son envie de faire dans la simplicité pour ne pas venir se heurter aux retombées de déclarations hâtives comme ce fut le cas durant une bonne partie de la communication sur The Witcher 3.. Si pour l’heure l’E3 semble être le théâtre idéal pour son retour tout attendu sur la scène médiatique, les développeurs préfèrent là encore ne pas trop s’avancer. Le suspens reste donc total mais le fait de le voir pleinement évoqué même après les questions du public sur place ne peut être que positif. D’ailleurs votre serviteur ne sera pas passé à côté d’un petit et curieux artefact visuel sur l’écran à la simple évocation du fameux « beep » (aux alentours de 46: 35)… Quand on connaît l’amour des Polonais pour les messages cachés, l’instant choisit et le fait qu’il n’apparaît qu’a cet unique moment peut ne pas être qu’une simple petite coquille.. Point de préférences cela-dit puisque CD Projekt se dit même être ouvert à l’idée de travailler sur Nintendo Switch malgré l’écart évident de l’attention portée sur la technique qui les séparent. Aucune annonce donc mais à ce stade il n’est peut-être pas fou d’imaginer un portage de Gwent sur la machine du géant Japonais, titre le plus susceptible de coller aux impératifs techniques de la bête, ceci n’étant qu’une pure spéculation.Voilà pour ce qui est de ce bilan financier. N’hésitez a regarder la vidéo ci-dessus si vous souhaitez prendre connaissance de toutes les données que je n’ai pas abordé dans cet article.