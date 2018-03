Gaming Xbox

Lorsquea communiqué les détails de lancement de laà l'E3 dernier,faisait parti des titres annoncés qui auront droit à, mais à l'heure actuelle, il n'en est rien.Depuis bientôt un an maintenant,est resté particulièrement silencieux à ce sujet et n'a pas forcément fait de commentaires aux questions qui ont pu être posées sur les réseaux sociaux... Mais si on en croit de récentes découvertes, il y aura bientôt de l'évolution.En effet, malgré que rien n'ait été fait à l'heure actuelle,a toujours fait parti de la liste des jeux annoncés comme étant optimisés pour la Xbox One X sur le site officiel de Microsoft. Nous avions simplement un statut qui nous indiquait que le patch étaitMais depuis peu, ce statut a changé et le site de. Quand ? Seuldoit connaitre la réponse. Est-ce imminent ? Ou bien profiteront-ils de la conférence E3 qu'ils tiendront dans quelques semaines pour communiquer à ce sujet ?Affaire à suivre.