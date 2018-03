Vous incarnez Wei Cheng.-Jouable en co-op-3 styles de combat (sur terre, en l'air et magie)-Plus 25 niveaux différents (villages, bateau, monastères, manoirs, ruines ect).

Éditeur : Buka Entertainment Développeur : Sobaka Studio Genre : Beat them all Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch Date de sortie : Automne 2018 Moteur du jeu : Unreal Engine 4

posted the 03/21/2018 at 03:08 PM by nicolasgourry