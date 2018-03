Bandai Namco a annoncé lors d'un live diffusé aujourd’hui son nouveau free to play appelé Dragon Ball Legends. Le jeu sera disponible sur IOS et Android.Il s'agit d'un jeu en 3D, en 1 vs 1 en temps réel, et qui se joue par équipe constituée de 3 combattants.Chaque joueur possède 4 cartes au bas de l'écran. Chaque carte représente une technique, et il suffit de cliquer dessus pour la déclencher, comme le montre la vidéo. Vous pourrez même déclencher des combos qui prendront la forme mini-animations, lorsque vous taperez consécutivement certaines cartes.Le jeu devrait sortir cet été.