Bonsoir.Après avoir fait la joie (ou pas) des joueurs du PTR, Brigitte, le nouveau personnage d'Overwatch est désormais disponible sur tous les serveurs PC et consoles.Je vous propose aussi une petite vidéo tuto que j ai trouvé pas mal pour pouvoir gérer la demoiselle :Pour ma part ça charge, donc bonne soirée, bon jeu et j'attends vos retours sur la miss

posted the 03/20/2018 at 08:02 PM by darksly