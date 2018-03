La Switch de Nintendo s'offre un nouveau portage !

L'éditeur Zerodiv continue de porter petit à petit la plupart des Shoot'em Up du catalogue de Psikyo dont ils en ont fait l'acquisition il y a quelques temps. Et après la sortie de l'excellent Sengoku Ace ( Samurai Aces en occident), qui est disponible depuis le 15 février sur l'eShop partout dans le monde, c'est donc tout naturellement au tour du très controversé et mal aimé Sol Divide de se trouver une date de sortie en Europe. En effet, ce Shoot'em Up si particulier sortira très exactement le 22 mars sur l'eShop au tarif de 6,99€ et se nommera pour le coup Sol Divide -Sword of Darkness- for Nintendo Switch .



D'ailleurs, voici un listing des Shoot'em Up de Psikyo disponibles sur Switch :

- Gunbird



- Gunbarich



- Sengoku Ace



- Strikers 1945



- Strikers 1945 II



- Zero Gunner 2