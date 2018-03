Éditeur : NIS America

Développeur : YummyYummyTummy

Genre : A-RPG

Date de sortie : 1 Juin 2018 (Europe)

Voix : Japonaise ou Anglaise / Texte : Anglais

Fallen Legion : Rise to Glory, qui est, contient les jeux Sins of an Empire, sortie sur PS4 et Flames of Rebellion sortie sur PS Vita.Vous pourrez incarner Legatus Laendur ou la Princesse Cecille, en fonction du jeu choisis.