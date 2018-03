Multi

"Pour tous les joueurs qui ont acheté la version d'origine dématérialisée de Sonic Mania sur PC et consoles, un pack de DLC Encore sera disponible à la vente pour accéder aux nouvelles fonctionnalités. Nous communiquerons plus de détails à une date ultérieure"

Il y a peu,annonçait l'arrivée prochaine de, aussi bien en boite qu'en dématérialisé, qui s'avère être une version plus complète du titre sorti pendant l'été 2017 avec du contenu supplémentaire :Une question restait cependant un suspens depuis l'annonce de cette nouvelle édition :Le contenu sera offert ou payant ?Et bien malheureusement il semblerait qu'avec, rien ne soit gratuit vraiment puisque la firme au hérisson plus a fait quelques précisions à la demande de Seganerds par email, et Sega a donc répondu la chose suivante :Pour rappel,sortira dans le courant de l'été sur PC et consoles.