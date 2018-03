Gaming PlayStation







Après avoir annoncé l'arrivée deen Occident qui se fera à la fin de l'été 2018, le récent événement dédié à la franchise, qui s'est récemment déroulé en Californie, a également été l'occasion d'avoir quelques informations autour de la série.A sa sortie,a été une grande surprise, il a été un succès à la fois critique et commercial, et c'est aussi l'opus qui a apporté une certaine forme de réconciliation avec l'Occident. Et c'est aussi un opus qui est cher aux développeurs, à tel point que, producteur de la franchise, a confié queSimple idée ? Simple envie ? Ou est ce qu'il y a réellement quelque chose qui se trame derrière ces paroles ? Nous n'en saurons pas plus.Officiellement, les équipes de développement travaillent actuellement sur, nouvel opus de la franchise qui a été confirmé il y a quelques temps maintenant. Ce nouvel épisode marquera un nouveau départ pour la franchise puisquequi aura un caractère très différent, voire très opposé.La oùavait déjà du vécu, des amis, une certaine place dans la hiérarchie des Yakuza...n'a vraiment rien pour lui, et les développeurs souhaitent que ce "rien" soit vraiment le point de départ de son aventure.Cet opus se déroulera chronologiquement après Yakuza 6.n'a pas donné davantage d'informations si ce n'est qu'il ne sera pas impossible de revoir des personnages déjà rencontrés dans les précédents opus.