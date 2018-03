Sommaire

Pack Officier de la CGU

Notre dernier Gear Pack

En outre,

Événement Chance aux Tirage

Nous espérons



Skin chance pour la Retro et le Gnasher : Jouez 2 matchs de chance aux tirage .

Skin chance pour le Boomshot et le Dropshot : Gagnez 5 matchs de chance aux tirage.

Skin change pour l'Overkill et le EMBAR : Obtenez 15 Kills dans chance aux tirage .

Le Gear pack officier de la CGU arrive le vendredi 16 mars.Préparez-vous pour la deuxième série de défis Lucky Weapon Skin ce week-end.Connectez-vous le 17 mars (Saint Patrick !) pour 5 Skins chance gratuites !arrive ce vendredi avec le CGU Officier Pack, mettant en vedette les nouvelles variantes de JD Fenix et Del Walker du COG Lieutenant de JD Fenix et Del Walker !Tous deux portent de nouveaux accessoires (Del avec des lunettes de protection !), des étiquettes COG visibles, des armures fraîches sans combat et des jambes plus lourdement blindées qui rappellent l'armure Locuste. Regardez le look complet de JD ci-dessous :ce Pack comprend l'ensemble de skin d'arme Academy avec un look ornement détaillé.Pour vous donner un aperçu plus détaillé du lieutenant JD et des skins d'armes de l'Académie, nous avons fait équipe avec Shadowz pour les montrer en action ! Retrouvez sa vidéo ci-dessous.que vous vous amusez avec l'événement chance en Versus ! Ce week-end, la chasse aux Lucky Weapon Skins se poursuit avec notre deuxième série de défis et un dépôt de peau de 5 cartes gratuites !Vendredi 16 mars - Lundi 19 mars6 autres skins d'armes sont à attraper en jouant pour gagner ce week-end - mais cette fois, nous vous proposerons deux façons de ramasser les skins !Pour les fans de Versus, vous pourrez vous inscrire sur GearsofWar.com à partir de ce vendredi pour une nouvelle série de défis dans la chance aux tirage. Voilà pour quoi vous allez jouer :Fan de horde - vous serez en mesure de trouver les 6 skins d'armes ci-dessus comme Loot de boss en Horde Frenzy Normal et dément . Vous serez également en mesure de faire face à la chance du tirage au sort et de réaliser des objectifs pour gagner tous les Skin chance que vous n'avez pas encore trouvé en complétant des matchs Horde Frenzy.