Vous Incarnez un insecte ninja :36 niveaux.6 combats de boss.Système de score et de classement contre la montre. Les différents prix remportés par le jeu lors de divers salons.

Développeur : Muro Studios Genre : Plateforme/Aventure Disponible sur PC et Mobile Date de sortie : 30 Mars 2018 (Switch)

Who likes this ?

posted the 03/14/2018 at 07:54 PM by nicolasgourry