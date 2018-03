Par le développeur deVous incarnez le scientifique Nikola Tesla. Votre laboratoire à été détruit par Howard Phillips Lovercraft, qui est venu pour vous volez vos inventions. Vous allez devoir vous battre contre Lovercraft et ses sbires.

Éditeur : 10tons Ltd Développeur : 10tons Ltd Genre : A-RPG Disponible sur PC Date de sortie : 16 Mars 2018 (PS4/XOne/Switch)

posted the 03/09/2018 at 03:16 PM by nicolasgourry