Nouvelle chance du tirage au sort Luck of the Draw Versus Événement donne le coup d'envoi des célébrations de la St Patrick le vendredi 9 mars!Gagnez des skins d'armes porte-bonheur au cours des deux prochaines semainesNotre dernier Gear Pack Spectre arrive le vendredi 9 mars!La mise à jour de mars 2018 est maintenant disponibleNous inaugurons la toute première célébration de la Saint-Patrick dans l'histoire de Gears of War en commençant ce vendredi 9 mars! Notre célébration met en vedette un tout nouvel événement spécial Versus intitulé Luck of the Draw, aux côtés d'un ensemble de Skin's sur le thème de la St. Patrick - Lucky - à collectionner en 10 jours.c'est tout simplement le mode Course a l'armement mais avec quelques modifications.Cette variante d'un round change l'ordre des armes à chaque match (partagé entre les deux équipes) plutôt que l'ordre fixe de la course aux armements standard.Chaque match promet une expérience mouvementée différente. Nous espérons que vous vous éclaterez avec celui-ci.Tout d'abord inscrivez vous sinon vous ne pourrez pas obtenir les Skin'sque Marcus tient sur au-dessus ? Ce skin et 13 autres skins peuvent vous appartenir au cours des 10 prochains jours! Voici comment compléter votre ensemble Lucky Weapon Skin :vous pourrez vous inscrire sur GearsofWar.com pour une nouvelle série de défis de fin de semaine dans Luck of the Draw. Ceux-ci auront des exigences objectives beaucoup plus faibles que le défi d'une semaine de la semaine précédente. Nous dévoilerons les objectifs de la semaine prochaine.vous pourrez trouver l'un des 6 skins d'armes en tant que Boss Loot 100% sur Horde Frenzy Normal et Insane. Avec les défis Versus sur la table, vous serez également capable de vous diriger vers la chance du tirage au sort et de compléter les objectifs pour gagner tout ce que vous avez encore à trouver en complétant des matchs Horde Frenzy.Connecte-vous le samedi 17 mars pour réclamer un pack gratuit contenant les dernières 5 Skins armes Luck" pour la St Patrick!