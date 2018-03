Un portage qui inclut un scénario supplémentaire et bien plus encore !

, sorti à l'origine surdébarque de façon non surprenante suret ce pour(ce qui explique en partie l'absence de version, vu que l'annonce concerne le Japon). C'est en tout cas ce qu'a annoncé aujourd'hui-même. Portage oblige, le titre sera renommé et s'appelera désormaisEn plus de se voir attribuer un important volume de scénario supplémentaire,disposera de nouveaux doublages, de nouvelles musiques de fond, de nouveaux personnages et bien d'autres choses.Dans, les joueurs choisissent entre quatre protagonistes et vivront les histoires des personnages en question. Le jeu bénéficie d'un scénario entièrement libre qui modifie l'histoire selon les choix des joueurs et vous pourrez vous lier d'amitié avec plus de 70 personnages. Le système de combat demeure très stratégique, malgré que ce soit un RPG traditionnel. Un système basé sur le chronologie (comme les autres volets donc), mais également la formation d'équipe.Voici pour finir, le trailer de l'annonce du jeu :