The Idolm@ster





Bandai Namco dévoile en vidéo le sixième et dernier catalogue de DLC de The Idolm@ster : Stella Stage !

Déjà disponible au Japon exclusivement sur PlayStation 4 depuis le 21 décembre 2017, que ce soit en boîte ou en dématérialisé, Bandai Namco profite d'une actualité vidéoludique bien calme cette semaine pour remettre en avant son jeu musical The Idolm@ster : Stella Stage par le biais d'un nouveau trailer dédié cette fois-ci au sixième catalogue de DLC.



Voici donc ce que contiendra cet ultime pack de DLC :

* Chanson : "First Stage"



* Costume : "Dear my First"



* Set : "First Set"



* Chanson : "Music"



* Costume : "Conducter Thirteen"