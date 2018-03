Par le créateur Massimo Guarini développeur de Murasaki Baby (sur PSVita).Carl et June sont victimes d'un accident de voiture qui prend la vie de June et laisse Carl en fauteuil roulant.Vous incarnez Carl, vous explorez les souvenirs de votre vie passé avec June et vous tentez de résoudre des énigmes pour changer les événements qui ont mené à la mort de votre compagne, June.

posted the 03/07/2018 at 11:17 AM by nicolasgourry