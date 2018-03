Éditeur : Playdius

Développeur : CCCP

Genre : RPG

Support : PC

Date de sortie : 12 Avril 2018

Prix : 19,99€

Découvrez une île inconnue et mettez à jour ses nombreux secrets pour vous aider à vaincre le terrible Björn « Tête-Tranchée »Vous incarnerez Eirik et sa famille qui sont des Vikings.Une simulation de gestion et de survie : Ressources, nourriture, santé, maladies, eau, météo…14 stations de camp à construire et plus de 130 améliorations.14 personnages jouables, des histoires personnelles, trahisons, romances…Un système de quêtes non linéaire, des choix de dialogues percutants, des fins dynamiques.Un système complet de RPG