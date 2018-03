Le teasing a enfin pris fin et voici que l'équipe d'Overwatch nous présente son héros numéro 27, j'ai nommé Brigitte, la fille de notre nain suédois favori !Voici sa bio et ses spécificités :J'aurais parié sur un tank (ou le chat ) et ben nonHop hop hop les joueurs PC, elle est dispo sur le PTR.Pour nous autres consoleux, ben...on attend ^^