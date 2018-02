Éditeur : Red Barrels

Développeur : Red Barrels

Genre : Survival-Horror

Disponible sur PC/PS4/XOne

Date de sortie : 27 Février 2018 (Switch)

Langues : Japonais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Russe

Prix 24,99 (Switch) / Taille : 6145,70 MB (Switch)

Au cœur des montagnes reculées du Colorado, des horreurs hantent les couloirs de Mount Massive Asylum. Longtemps abandonné, cet établissement psychiatrique a récemment été rouvert par la division « Recherche et action caritative » d'une multinationale, la Murkoff Corporation. Ce qui se passe en ses murs est entouré du plus grand secret... ou du moins, l'était. Averti par une source anonyme, le journaliste freelance Miles Upshur pénètre clandestinement dans l'asile. Ce qu'il y découvre, terrifié, mêle science, religion, nature et... tout autre chose. Une fois à l'intérieur, son seul espoir de quitter les lieux repose sur la terrible vérité qu'abrite Mount Massive.

Outlast : Bundle of Terror :Outlast + le contenu additionnel Outlast : Whistleblower.1080p (Salon) 720p (Portable) / 30FPS