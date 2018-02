Le jeu s'inspire des licences comme Ikagura, DoDonPachi et Touhou Project.Le jeu tourne en 60FPS/HD.La musique est composé par le groupe de métal indépendant BLANKFIELD Le jeu sera jouable en TATE (mode vertical en plein écran).Il y aura également un mode "Ultra Wide".

Développeur : Doragon Entertainment Genre : Shoot 'em up Disponible sur PC/Mobile Date de sortie : 13 Mars 2018 (Switch) Prix : 9,99€ / Taille 123 MB (Switch) Langue : Anglais

posted the 02/26/2018 at 06:50 PM by nicolasgourry