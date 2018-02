Gagnez 10 parties avec l'Alchimiste, 15G

Gagnez 100 parties avec l'Alchimiste, 100G

Gagnez 10 parties avec le Fossoyeur, 15G

Gagnez 100 parties avec le Fossoyeur, 100G

Gagnez 10 parties avec le chevalier , 15G

Gagnez 100 parties avec le chevalier , 100G

Gagnez 10 parties avec le marchand, 15G

Gagnez 10 parties avec le Prophète, 15G

Gagnez 100 parties avec le Prophète

Gagnez 10 parties avec le Métamorphe, 15G

Gagnez 100 parties avec le Métamorphe , 100G

Gagner 50 parties, 30G

Gagnez 200 parties, 100G

Jouer à 500 jeux, 50G

Victoire contre un patron en Co-Op, 30G

Obtenir 20 scellés à travers les événements coopératifs, 100G

Avant que le jeu de cartes , Fable Fortune, qui sortira du Programme Xbox Game Preview Jeudi , nous avons un premier aperçu exclusif des Succès du jeu .Le titre "free to play" comporte 16 réalisations à déverrouiller, pour un total de 1000 points Gamerscore , avec presque toute la liste consacrée à gagner un certain nombre de matchs. Au total, vous aurez besoin de jouer 500 parties et d'en gagner 200, soit 100 par classe de jeu.Cela signifie que vous aurez vraiment besoin de bien jouer vos cartes si vous voulez atteindre ce 100% insaisissable dans Fable Fortune.En plus des modes multijoueur et coopératif, la version complète de Fable Fortune comprend également un jeu solo basé sur l'histoire intitulé Heroic Tales.Consultez la liste des réalisations de Fable Fortune ci-dessous.Fable Fortune sortira sur Xbox One ,Windows 10 et Steam le 22 février, il est encore temps de prendre le Pack Fondateur pour le prix de 12.99 € donnant accès à plus de 40€ de cadeaux en jeu, dont 20 packs de cartes et la carte très rare Oeuf Géant . .