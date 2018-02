1944, la guerre en europe entre dans sa phase finale. 15 ans se sont écoulés depuis que Vinnie a survécu au massacre de Malfrat-Ville. Malheureusement, le passé revient le hanter, le trainant jusqu’aux champs de bataille de la seconde guerre mondiale. Découvrez qui poursuit Vinnie sans relâche et retourne tous ses amis contre lui.

posted the 02/16/2018 at 02:05 PM by nicolasgourry