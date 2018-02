36 Likes Likers

Who likes this ? asakim, arngrim, momotaros, freematt, terikku, eldren, ellie, ootaniisensei, raioh, gantzeur, monkeydluffy, strifedcloud, spawnini, escobar, aros, fullbuster, diablass59, hado78, trungz, leblogdeshacka, odv78, kujotaro, racsnk, sujetdelta, squall04, nekonoctis, gunotak, jorostar, lordguyver, birmou, keiyomi, roxloud, jboost, minbox, naruto780, kurosama

name : Bandai Namco Games

title : 株式会社バンダイナムコゲームス

screen name : bandainamco

official website : http://www.bandainamcogames.fr/

creator : hyoga57

creation date : 09/23/2014

last update : 02/15/2018

description : Bandai Namco Games Inc est une entreprise japonaise, créée le 31 mars 2006, qui établit son domaine d'activité dans le secteur du développement et de la commercialisation de jeux vidéo d'arcade et de salon, ainsi que sur téléphones portables. Originellement nommée Namco Bandai Games en occident, la société est renommée Bandai Namco Games en janvier 2014.

articles : 124

visites since opening : 235981

subscribers : 15