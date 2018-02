Zerodiv

L'éditeursoutient activement lade, puisque après avoir sorti quelques portages de Shoot'em Up de l'exceptionnel catalogue dedont ils détiennent dorénavant les droits, ils viennent tout juste de récidiver en annonçant trois portages de plus. Ces trois jeux sortiront tout comme les précédents uniquement surà un tarif très bas.Pour commencer, l'excellent Shoot'em Upen occident) et sorti autrefois en Europe en boîte surpar l'intermédiaire desortira très exactementau tarif très bas de. Ce titre, qui fut le premier développé paraprès la création du studioà instauré les bases du système de jeu de leurs futurs titres et je vous le conseille sans hésitation si vous désirez vous mettre aux Shoot'em Up deLe deuxième titre en cours de développement est. Un titre n'ayant pas réellement captivé les joueurs à l'époque. La faute à un système de jeu particulier à base d'attaques au corps à corps, mais également un visuel plutôt particulier qui tranche totalement avec les autres titres de la firme. Celui-ci n'a pas de fenêtre de sortie, mais devrait arriver assez vite.Enfin, petit HS sympathique pour finir cet article et n'ayant aucun rapport avec le genre Shoot'em Up, mais le troisième jeu sera. Il s'agit d'un jeu de Mahjong n'ayant jamais été porté sur console (à vérifier tout de même), réservé aux otakus et dont le premier screen provenant du site officiel Japonais deannonce clairement la couleur.