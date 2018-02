Difficile, éreintant, stressant, de faire la suite d'un jeu qui a (très) bien marché et qui s'est imposé de façon foudroyante comme le maître du genre. Pire encore dans le cas dequi a pour ainsi dire inventé le genre même si les prémices du FPS avaient déjà été posés par d'autres avant lui. Bon nombre de suites se sont avérées aussi excellentes que leur ainés: Pokémon Silver & Gold, Grandia II, Metal Gear Solid 2, Jedi Knight II: Jedi Outcast, etc. D'autres en revanche se sont bien planté, Devil May Cry 2 et Red Faction 2 en sont la preuve.Doom II fait parti de ceux ayant admirablement bien négocié ce genre d'exercice périlleux.. Aussi, il est sensiblement différent de part son ambiance, notamment. Évidemment, nous n'avons pas là affaire à un jeu poétique à la Okami, faut pas déconner. Marre de viscères offertes en sacrifice au roi des démons, lances-roquettes massifs et armées de monstres à cornes sont toujours au programme. Mais, tout cela justifié par un scénario qu'on aurait jamais put deviner à la fin du premier Doom.En effet, au début de Doom II, on apprend que pendant toute la bataille menée en Enfers, les armées démoniaques, vous ayant bien berné, en ont profité pour déferler sur Terre, rependant horreurs et chaos.Bref, c'est une ambiance désespérante qui nous empoigne avec force dans Doom II, beaucoup plus qu'auparavant.. Dans sa globalité, l'OST, toujours composée par, obéit à cet état de fait et présente des musiques au tempo relativement lent, aux sonorités travaillées.Comme nous l'avions remarqué dans le VGM#25 (I sawed the Demons) , Bobby Prince aime s'inspirer (pour ne pas dire carrément reprendre certaine portion de piste) de grand hit du heavy metal pour composer ses musiques. Cette fois-ci,s'inspire d'une des meilleures musiques du genre si vous recherchez le désespoir, la désolation et le tourment:. Ce dernier, adepte des lyrics emprunts de satanisme, de brutalité et de rage, et aux effets scéniques extrêmement provocants lors de leurs concerts live récite depuis plus de trente ans un chapelet de musiques dont l'instrumentation servirait à merveille les jeux de la famille Doom. Si Doom ne s'appelait pas Doom, il s’appellerait Slayer. Et inversement.Le nom de la piste est par ailleurs un clin d’œil à un des concepteurs de map de Doom 1&2, à savoir(il a conçut le niveau E4M3 et E4M8 de Doom ainsi que la map 25 de Doom II), aujourd'hui à la retraite, passant son temps libre à voyager et à étudier le bouddhisme (no joke).