Bandai Namco dévoile en vidéo le quatrième catalogue de DLC de The Idolm@ster : Stella Stage !

Déjà disponible au Japon exclusivement sur PlayStation 4 depuis le 21 décembre 2017, que ce soit en boîte ou en dématérialisé, Bandai Namco profite d'une actualité vidéoludique bien calme cette semaine pour remettre en avant son jeu musical The Idolm@ster : Stella Stage par le biais d'un nouveau trailer dédié cette fois-ci au quatrième catalogue de DLC.



Voici ce que contiendra le catalogue en question :

* Chanson : "We Have A Dream"



* Costume : "Rainbow Dream"



* Set : "Dream Set"



* Costume : "World's Memory"



* Chanson : "The World is All One !!"

Voici maintenant le trailer de ces futurs DLC :







Enfin, pour finir avec cet article (qui était de toute façon assez court comme le précédent), parmi les autres chansons téléchargeables présentées dans la section catalogue de cette nouvelle bande-annonce figure uniquement la chanson "The Omoide o Arigatou". Ce catalogue sera bien évidemment accompagné de divers bonus et accessoires et sortira très exactement le 8 février sur le PlayStation Store Japonais. Concernant le contenu téléchargeable à venir, le "Catalogue Volume 5" sortira quand à lui fin février, tandi que le "Catalogue Volume 6" sera disponible début-mars.