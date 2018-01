Dans, vous incarnez, un mineur qui a cru au rêve martien et qui a découvert, une fois les pieds sur la planète rouge,. Ultor, la société qui l'embauche est une véritable mafia qui n'est intéressée que par le profit. Des violences sont perpétrées sur les mineurs par la milice d'Ultor, le travail est laborieux, les rations de nourriture sans cesse amoindris, le salaire misérable et pire que tout,Véritable institution criminelle, Ultor fait appel à un groupe de mercenaires réputés sanguinaires à travers la galaxie pour contrer la rébellion des mineurs. La situation dégénère en guerre civile et très vite, Parker se retrouve seul à lutter pour sa liberté et sa vie !Cette musique intervient très tard dans le jeu, presque à la fin, lorsque vous devez gravir jusqu'au haut d'une tour de communication afin de lancer un signal de détresse à l'armée terrienne pour venir faire stopper les agissement crapuleux d'Ultor. Composée par Dan Wentz,(ou Tower Communication) est son nom.À ce moment du jeu,, vous avez affrontez les gardes d'Ultor, la cruauté et la cupidité de l'Homme, des créatures martiennes vicieusement modifiées génétiquement par un scientifique fou, et désormais, c'est des mercenaires armés jusqu'aux dents qui vous tombe dessus.semble s'emparer de vous lorsque vous devez gravir cette satanée tour gardée par des dizaines de pourris armés de rail gun dont les projectiles traverses les murs ! Le tourment et la fatalité se fait puissant dés les premières notes de la musique, puis encore une fois à, comme si le jeu vous susurre à l'oreilleTant bien que mal, et pendant que la musique défile, vous venez tout de même à bout de l'armée de mercenaire,, mais vous arrivez à atteindre votre but ! Le message de détresse est lancé, une once d'espoir se profile dans un horizon pourtant chargé de nuages sombres et lourds... Le périple n'est pas finit, il vous faut avancer, il vous faut encore lutter contre les mercenaires, survivre encore et toujours seul jusqu'à l'arrive des secours.Il faut être honnête, Red Faction n'aurait probablement pas été ce qu'il fut sans son OST fabuleuse. Un bon FPS certes, là où, au tout début de l'ère 128-bits, peu de jeu s'y risquait, mais confronté à d'autre bénéficiant d'une ambiance fantastique (Deus Ex par exemple).Les musiques de Red Faction couplées à ce qui se passe à l'écran donne au jeuparfois, comme la scène que je viens de vous décrire avec la fameuse tour de communication., où vous devez lutter pour rendre justice à vos amis face au monstre inhumain Ultor.