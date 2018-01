Ces derniers jours (et plus globalement, depuis quelques années, au moins depuis que lasévit) s'entretient sur le net quelques rumeurs et/ou believe sur le retour de la saga. Ce qui ne serait pas pour me déplaire je dois avouer. Ça ne ferait de mal à personne, et certainement pas àet à sa console.Ce qui m'a guidé vers les prémices de la série en 2004. Controversé à plus d'un titre, d'avantage à cause de son concepteur génial mais parfois antipathique et pour tout ce qui tourne autour que pour sa valeur réelle, Fable fut remarquable dans la longue histoire du jeu vidéo.Malgré les nombreuses promesses non tenues, il serait malvenue d'ignorer qu'il s'agit d'un excellent Action-RPG.(le système économique intelligent qui fait que vous pouvez acheter un objet un certain prix quelque part, et le revendre plus cher ailleurs selon l'offre et la demande ;).Côté musique, en revanche, aucune promesse grandiloquente, mais une qualité certaine. Et ce n'est pas le main theme composer par le fantastiqueque je vous propose aujourd'hui, mais un autre titre emblématique du jeu signé du non moins talentueux. Ce dernier a clairement étudié le style de composition du partenaire de toujours de. Sur la piste, il a sut comprendre et s'approprier plusieurs de ses motifs musicaux qui ont fait sa signature artistique.. Purement dans l'esprit Elfman, mêlant charme, émerveillement, malice avec un brin d'excentricité.).Le seul bémol que l'ont pourrait objectivement émettre à l'encontre de l'OST de Fable étant sa maigreur, puisque celle-ci comporte un peu moins de quinze morceaux, trop peu pour un RPG de cette ampleur. D'autant plus dommage quand on voit (ou plutôt quand on entend) la superbe qualité de certaines pistes.