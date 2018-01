Quoi de Neuf ?

La semaine d'escalade commence ce vendredi 26 janvier avec 2XP .



Le nouvel événement Horde de minuit commence également ce vendredi.



General RAAM et 30 autres cartes sont maintenant en Série 3!



Le numéro 1 de la nouvelle bande dessinée Rise of RAAM' sort maintenant! ( US Uniquement)



Ne manquez pas le Gears Pro Circuit Mexico City Open du vendredi 26 janvier au dimanche 28 janvier.

Dernier Jour du One Shot One Kill

The Rise Of Raam

Evénement Horde et Multijoueur

Semaine Escalade

Participez à l'Escalade présentée au Gears Pro Circuit Mexico City Open ce week-end avec Double XP en Event Escalade.



Nouveau en Escalade? Nous allons mettre en marche une version plus courte, 5 Manches d'Escalade .



Événement Omen Horde de minuit

Fans de Horde - vous aurez aussi beaucoup à jouer ce week-end. Horde Frenzy fait son retour avec notre premier événement mélange de Boss !



Chaque fois que vous complétez 25 vagues de Horde Frenzy (aucune inscription requise), vous recevez un des 3 Skin's Midnight Omen en tant que Cartes Bonus (Embar, Dropshot ,Overkill.) Ramassez-les tous jusqu'au 2 février!



Pack Scion Lourd

Enfin, la bête blindée qu'est le Heavy Scion fera une réapparition pour une semaine seulement dans un Pack de 400 Credit ..

