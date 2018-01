Bande-annonce de Flinthook :







Vous êtes Flinthook, le capitaine de l'espace ! Armé de votre puissant grappin, de vos étranges pouvoirs de ralenti et de votre fidèle pistolet plasma, frayez-vous un chemin au travers d'un nombre infini de vaisseaux spatiaux assemblés aléatoirement, à la recherche de trésors et de gloire !