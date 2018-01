Tout d'abord, je tenais à souligner que c'est la première fois que je tente ce genre d'article sur ce groupe en particulier et que ce ne sera pas un one-shot. Le monde du jeu indépendant est vaste, très vaste même et on y trouve aussi bien des mauvaises surprises que des bonnes surprises. Mais surtout on y trouve parfois des jeux vendus à un prix très bas et qui sont passés inaperçus, ce qui est le cas de ce 36 Fragments of Midnight , un modeste jeu de plate-forme indépendant développé par Petite Games et disponible sur PlayStation 4, PS Vita, Nintendo Switch et Steam, au tarif très bas de 2.99€.

Pour ma part, j'ai découvert ce jeu vraiment par hasard en me promenant tranquillement sur le PlayStation Store et je l'ai pris direct en voyant son prix très bas de 2.99€ et surtout le fait qu'il soit cross-buy, chose relativement rare pour un jeu vendu à ce prix. Je l'ai donc commencé et fini sur PlayStation 4, mais également sur PS Vita et l'expérience fut relativement sympathique, même si l'on est dans le jeu indépendant à petit budget, mais vraiment petit budget, mais ça c'est secondaire.

En gros, ce 36 Fragments of Midnight s'inspire légèrement de l'exceptionnel Super Meat Boy dans son game design si particulier, mais ça s'arrête là. On y incarne donc Midnight, un cube blanc qui doit retrouver 36 fragments d'étoile dispersés dans des niveaux générés aléatoirement tel un rogue-like et parsemés de pièges en tout genre. Non seulement les niveaux sont générés aléatoirement, tout comme l'emplacement des fragments, mais en plus vous n'avez pas le droit à l'erreur. En effet, dès que vous mourrez, vous recommencez absolument tout, heureusement le jeu est très facile et surtout très court.

36 Fragments of Midnight fait bien le taff, sans toutefois être révolutionnaire, mais le faible budget se ressent clairement. Il y a qu'un seul décor (de nuit bien évidemment vu le titre du jeu), il y a également aucune musique, par contre je le trouve plutôt joli sur PlayStation 4, un peu moins sur PS Vita. La version PS Vita souffre d'ailleurs pas mal au niveau ralentissements et je suis mort bêtement plusieurs fois à cause de ça. Enfin, petite note sympathique pour les chasseurs de trophées, le jeu dispose d'un platine, mais se montre également très généreux au niveau des trophées d'or, puisque sur les 12 trophées du jeu, 11 sont en or. Et en plus de son statut de jeu cross-buy, il dispose de deux listes de trophées, une pour la version PlayStation 4 et une autre pour la version PS Vita.



