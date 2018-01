Le monde de Sel est au bord de l’effondrement. Les citoyens, autrefois libres d’esprit, sont désormais oppressés et isolés. Mais tout n’est pas perdu, car le voile de la peur sera abaissé par une héroïne, un rayon d’espoir. Son nom est Dandara.

Éditeur : Raw Fury Développeur : Long Hat House Genre : Action Sortira sur PC/PS4/XOne/Switch Date de sortie : 6 février 2018 (PC/PS4//XOne/Switch) Langues : Français, Anglais, Japonais, Allemand, Espagnol, Italien, Coréen, Portugais et Chinois.

posted the 01/24/2018 at 05:54 PM by nicolasgourry