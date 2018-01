Éditeur : Armor Games

Développeur : Thomas Brush

Genre : Aventure/Puzzle Game

Disponible sur PC

Date de sortie : 7 février 2018 (XOne) / 13 février 2018 (PS4)

Pinstripe vous propose une aventure à travers l'enfer, chargée en émotions et créée entièrement par une seule personne en l'espace de cinq ans. Incarnez Teddy, un ancien pasteur obligé de s'aventurer dans la froideur de l'au-delà pour retrouver Bo, sa fille de trois ans, et son kidnappeur. Découvrez les secrets terribles que renferme le passé de Teddy, et affrontez son ennemi juré, le sordide et démoniaque M. Pinstripe.

Vous évoluerez à travers 6 niveaux qui représente l'enfer.La musique est composé par le créateur du jeu.