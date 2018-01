Développeur : Manufacture43

Genre : Shoot them up

Date de sortie : 30 Janvier 2018 (PC)

Prévu prochainement sur XOne puis encore plus tard sur PS4/Switch

Dans un monde où le Conseil dirige les nations d'une main de fer, vous jouez Axo, pilote du légendaire vaisseau Chukaru. Vivez son combat contre les armées infinies du Conseil, devenez le maître du pouvoir de Chukaru...5 niveaux uniques.3 Niveaux de Difficulté.