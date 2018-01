Éditeur : THQ Nordic

Développeur : Interceptor Entertainment / Slipgate Studios (version salon)

Genre : Plateforme/Action

Prévu sur PC/PS4/XOne

Date de sortie : 21 Février 2018

Prix : 19,99€

Pour les nostalgiques des années 90 !Ce jeu s'inspire de jeux comme : Commander Keen, Conker, Ruff'n'Tumble et Jazz Jackrabbit.En 2016, sur Steam est sortie une première version, pour la sortie sur PS4 et XOne, il y a des nouveaux ajouts (qui seront gratuit pour ceux et celles qui ont la première version).Les ajouts sont :20 chapeaux à trouver pour customiser Rad2 nouveaux mini-boss1 nouvelle arme : l’Excalibatte4 nouveaux ennemis5 nouveaux niveauxNouveaux puzzlesUn système de classement pour comparer ses scores avec les autres joueurs