À quoi s'attendre en 2018 ?

Nouveaux Gear Packs contenant des personnages et des Skins d'armes à ajouter à votre collection



Événements mensuels Versus et Horde avec récompenses exclusives basées sur les défis



Événements saisonniers majeurs



Saisons classées avec récompenses



Esport Gears of war Saison 2



Nouveaux succès

Heavy Scion Gear Pack

Patch Note





Ajout du support pour désactiver la mêlée dans les Playlist d'événements spéciaux



Ajout de la prise en charge de 5 niveaux Diamant dans la saison 3 (débutant le 18 janvier)



Horde: La carte Berserker dans la classe lourde s'applique désormais aux lanceurs



Horde: La carte dernier combat dans la classe lourde s'applique désormais aux lanceurs



Horde: Réduction des dommages au dernier rang de Classe Lourde à chaque niveau de carte augmentée de 10%.



Amélioration de dialogue pour Anthony, Benjamin et Clayton Carmine





Anthony, Ben et Clayton Carmine vont maintenant parler plus souvent de leur dialogue patrimonial.



Le pourcentage de réussite du succès "Pick Me Up" fonctionne maintenant correctement



Corrections et améliorations diverses





Que vous veniez de découvrir Gears of War 4 via le Xbox Game Pass ou que vous soyez avec nous depuis le premier jour, nous savons que beaucoup d'entre vous vous posez la question - qu'est-ce que Gears of War 4 va devenir ? Y aura-t-il d'autres nouveaux contenus ou événements à venir plus d'un an après la sortie?La réponse à cette question est un oui ferme! Bien que notre support des fonctionnalités majeures et les mises à jour de Map's soient terminées, notre équipe Xbox Live continue à travailler dur sur de nouveaux contenus et des corrections pour le jeu. Voici un peu de ce à quoi vous pouvez vous attendre:Prochainement, nous aurons Classic One Shot One Kill le 19 janvier - et grâce au support ajouté avec cette mise à jour - la mêlée sera désactivée pour la première fois !C'est tout pour la Mise à jour de janvier! Nous sommes impatients d'aller plus loin en 2018 avec de grands événements comme la Saint-Valentin, notre tout premier St Patrick et plus encore. Si vous voulez les notes de mise à jour complètes, vous pouvez les trouver ci-dessous.Il y en a encore plein d'autres à venir du coté des Gear Packs en 2018, avec de nouveaux personnages et de nouveaux Skin d'armes à collectionner chaque mois.Nous lançons les choses avec nos vieux amis Swarms, qui n'ont pas eu de nouvelle peau de personnage pour Multijoueur depuis un certain temps. Permettez-nous de vous présenter le tout dernier ajout à la liste des joueurs multijoueurs - le Heavy Scion.Le Heavy Scion sera disponible pour400 crédits à partir du vendredi 12 janvier.Conformément à nos autres changements récents, nous vous proposons également une variante Mega Pack en argent réel de ce Gear Pack contenant 10 cartes (plus une carte bonus) et un personnage Heavy Scion garanti.Merci pour toute votre passion depuis la sortie de Gears of War 4 - continuez à znvoyez vos commentaires, et nous continuerons d'écouter.