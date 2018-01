La Saison 3 en Classement pour le 18 janvier

Ajouts de modes sur la playlist Compétitif

Rang Diamant

Notre prochaine saison classée est arrivée, avec le passage à la saison 3 qui aura lieu le 18 janvier! Si vous êtes sur le point de décrocher votre plus haut grade, vous avez encore un peu moins de deux semaines pour réaliser vos objectifs . .Au cours de la saison 3, nous profiterons de l'occasion pour apporter quelques changements à notre Playlist de modes et introduire un jeu de fin de saison amélioré pour les membres de la division Diamant.Voici un récapitulatif de toutes les mises à jour qui ont lieu en même temps que la troisième saison classée.Avec la Saison 3, nous avons profité de l'occasion pour passer en revue nos listes de jeux, qu'il s'agisse de la participation des joueurs, du temps passé à jouer ou de la durée des matchs.Après avoir examiné toutes les données, Zone de guerre et Course a l’armement se sont immédiatement distingués en tant que modes avec un nombre de joueurs nettement inférieur à celui des autres playlists, résultant en des temps d'attente prolongés à presque n'importe quel moment de la journée. Après mûre réflexion, nous avons donc décidé de retirer ZDG et Course a l'armement du classement à partir de la saison 3.Nous pensons qu'il est important de s'assurer que nous offrons toujours une expérience de matchmaking de qualité chaque fois .Nous comprenons que ce sera probablement une déception pour certains fans hardcore de ces modes de jeu en particulier. Ce n'est pas une décision que nous avons prise à la légère. À l'avenir, nous chercherons des occasions de mettre les modes à l'honneur individuellement, en plus des deux modes continueront d'être disponibles en Amical et Privée .Basé sur les commentaires de la communauté, nous ajoutons plus de modes en compétitif avec la saison 3!Match a mort en équipe , Gardien et Exécution se joindrons à la liste existante avec Roi de la colline et Dodgeball à compter du 18 janvier.Si vous avez gagné le rang Diamant sur Gears of War 4, vous vous demandez peut-être comment vous pouvez vous pousser à être encore mieux.Avec la Saison 3, nous divisons le rang Diamant en cinq niveaux de compétences. Lorsque vous atteignez Diamant, vous aurez maintenant l'occasion de vous hisser dans le peloton de tête des joueurs de Gears - y compris le premier rang au niveau Maitre Diamant, ce qui vous place parmi les meilleurs au monde.Nous dévoilerons les nouveaux noms, icônes et récompenses de ces nouveaux tang Diamant juste avant le lancement de la Saison 3 la semaine prochaine.C'est tout pour l'instant pour la saison 3. Recherchez d'autres nouvelles ainsi que les nouvelles, icônes et récompenses pour les nouveaux rang Diamant la semaine prochaine!