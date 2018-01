Développeur : SIGONO INC

Genre : Point & click

Prévu sur PC/Switch/ ios

Disponible : 2018

Développeur : Fairune

Genre : Rpg-simulation

Prévu sur Switch

Disponible : 2018

Développeur : Rideon

Genre : Tactical-RPG

Prévu sur Switch

Disponible : Janvier 2018

Décidément ce petit studio est plus que déter a sortir des jeux sur switch, après le portage deainsi que des jeux exclu comme, le studio japonais redouble de motivation avec l'annonce de plusieurs éditions de jeux pour la switch .La suite du premier opus sortit sur pc et switch, le premier était un point & click narratif très court, ou le joueur contrôlait tinman, un petit robot qui a pour mission de trouver la planète terre.Cette suite se déroule dans le même univers, mais le contexte et le game design on l'air assez différent du premier._________________________________C'est un harvest moon like mêlant du Action rpg, avec une DA retro en Pixel art, par les gars qui ont bossé sur Kamiko. Projet présenté il y'a un moment mais encore un peu obscur, assez peu d'information au final, mais il devrait sortir très prochainement._________________________________T-rpg assez obscur ,Le premier épisode est sorti, uniquement au japon( 2010 ).Le premier contact avec l'occident s'est fait via l'épisode 2 sortit sur mobile et 3DS. Un troisième titre existe également, Flyhigh works a annoncé cette fois-ci l'arrivée de la trilogie sur Nintendo Switch et traduit en version anglaise.La trilogie comportera donc :Le jeu sortira le 18 janvier au japon, pas de date pour l'occident pour le moment, mais ça devrait sensiblement être proche de la sortie japonaise.