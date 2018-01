Nintendo





Konami pourrait ressortir trois de ses classiques sur Nintendo Switch !

Le WiiWare ne fut pas vraiment inondé en jeux de qualité, mais disposait tout de même de quelques pépites en or massif, dont trois d'entre-eux appartenaient et appartiennent à Konami et faisant partie de la gamme "Rebirth" de ces derniers. Tous développés par les experts de l'émulation et des portages Arcade, à savoir M2 , Castlevania : The Adventure ReBirth , Contra ReBirth et Gradius ReBirth adoptent un visuel classique 16-bits et ont respecté totalement le look de leur licence respective.



Avec le temps du service "WiiWare" qui est désormais compté (Nintendo fermera l'eShop de la Wii très exactement en 2019), cela aurait donc du sens pour Konami de trouver un autre store pour ressortir ses classiques dessus. Vu l'historique des trois jeux, l'eShop de la Switch est logiquement le candidat idéal. Mais, la rumeur va même au-delà de ça puisqu'on a également appris qu'un quatrième jeu était en développement (peut-être est-ce le fameux Salamander annulé sur mobile).



Voici les Tweets en question, mais à prendre avec de grosses pincettes en attendant la confirmation de Konami :

Stealth‏ @Stealth___ 1 janv.

Konami rumor: They are bringing their Wii Rebirth Trilogy to Switch along with a new fourth game.



Stealth‏ @Stealth___ 1 janv.

As always, people should take rumors with a grain of salt, but I actually liked this idea as a fan.

Dans tous les cas, si cette rumeur se confirme, les tiers risquent de s'en frotter les mains et remercier grandement Nintendo d'avoir suivi Sony concernant l'absence de rétrocompatibilité des jeux Wii. Et si cette tendance se poursuit (et elle va très certainement se poursuivre), on risque bientôt de voir débarquer quasiment tout le catalogue WiiWare de la défunte Wii.