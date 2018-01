Vous incarnez Attu, un petit robot agriculteur qui habitait une humble demeure au milieu des champs de tournesols. Il y vivait une vie très simple, mais agréable, jusqu’au jour où une bande de brigands a attaqué le village, volé les réserves d’huile et réduit sa maison en cendres. Par chance, il a tout juste eu le temps de s’enfuir dans les bois armé de sa bonne vieille épée.

