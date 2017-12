Bilan Suivi

PARTIE 1 : Quatre DLC pour le fun

En conclusion :

35€ sur Amazon, soit quasiment le même prix que l’édition standard

Il y a quasiment un an,sortait dans les bacs pour à la fois prouver quesait se renouveler de la plus belle manière (quand ils le veulent vraiment), mais aussi montrer que lorsque bien exploité, la VR peut faire des merveilles. On se souvient quesouhaitait un temps que les joueurs « se chient dessus » avec. Il n’est jamais sorti, maisa largement donné le change et peut-être même au-delà de ce qu’aurait pu faire le reboot deAveu : s’il s’agit encore aujourd’hui de ma plus belle expérience VR et du jeu le plus terrifiant que j’ai pu pratiquer dans ma carrière, j’ai dû lâcher le casque au bout de 2h pour assurer la survie de mon cœur. Pourtant, j’en ai dans le slip, du genre à pouvoir retourneren pleine nuit quand j’avais 16 ans. Mais là non, ce n’était pas possible.Bref, quasiment un an après, voici laavec tous les DLC et à l’instar deet probablement d’autres qui suivront quand l’occasion se présentera (…), voici un petit retour complet sur le nouveau contenu.Le suivi des’est découpé en trois étapes : deux packs « Vidéos Interdites » proposant chacun trois contenus, l’extension finale « End of Zoe » et enfin le DLC gratuit « Not a Hero ». Huit choses au final, mais que l’on peut facilement découper en trois parties vraiment distinctes.Tous sont situés dans les vidéos interdites et ici, pas vraiment de contexte scénaristique mais plus des modes bonus avec pour commencer notammentqui va être une sorte de mode Mercenaires sans en avoir le nom puisque légèrement différent sur le principe : vous devez survivre jusqu’à la fin du temps imparti avec la bonne idée de mettre en place des sortes de bornes matériaux dont le contenu doit être ramassé à rythme régulier pour l’échanger contre des armes/munitions/soins. Rigolo, mais incapable justement de remplacer le mode Mercenaires en terme d’intérêt sur la longueur, surtout qu’il n’y a en plus qu’un seul niveau.sera lui dédié aux amateurs de challenge puisqu’il faut aller d’un point A à un point B en ne démarrant qu’avec un simple couteau. C’est ultra dur, les pièges comme les ennemis sont nombreux mais l’intérêt unique est le scoring et le besoin de jouer le par-coeur à chaque run pour aller à chaque fois un peu plus loin (un mode clairement dédié aux soirées Twitch d’ailleurs).va lui partir dans un délire totalement WTF avec le besoin de nourrir le patriarche en fouillant la maison à la recherche de nourriture (qu’il faudra mixer parfois pour donner un meilleur goût), tout en faisant gaffe à ne pas porter trop d’armes et munitions malgré la présence d’ennemis pour ne pas se retrouver coincé au moment de chercher de la bouffe. Encore une fois, le but premier est le scoring.Le dernier, sobrement nommé, est la bonne surprise de ce premier lot avec une sorte de Black Jack simplifié (il n’y a que 11 cartes dans un paquet commun), mais dans une ambianceoù le perdant va morfler. Ce mini-jeu est découpé en trois phases mais on remarque que l’ordinateur à une certaine tendance à tricher et on comprend surtout rapidement que le meilleur moyen de gagner est de garder toutes ses cartes bonus pour les deux derniers rounds.Passé l’apéritif, les deux packs de Vidéos Interdites proposent chacun un élément qui sort du lot, mettant complètement de coté l’action sous toutes ses formes.va notamment être ce que l’on pourrait appeler une rapide préquelle du jeu avec Zoe aux commandes, et surtout au moment où « tout va bien » dans la famille Baker. Du moins jusqu’à ce que tout parte en sucette. Quelques recherches d’objets, et un peu de stress, mais un chapitre beaucoup trop vite expédié (15 minutes à peine, même s’il y a deux fins à découvrir) alors qu’il y avait un gros potentiel niveau ambiance. Avec de la volonté, on aurait largement pu nous offrir un trip narratif de deux bonnes heures façonL’autre,, est la seconde surprise de ces Vidéos Interdites puisqu’un hommage complet et assumé à l’œuvrede Stephen King. Ici, on joue un pauvre mec qui va se retrouver enfermé dans une chambre (justement) par une Marguerite toujours aussi folle qui va multiplier les allers-retours pour vérifier que vous mangez bien la merde qu’elle vous a donné. Le but va donc être durant les moments solo de sortir de votre lit et de retourner la chambre de fond en comble pour trouver comment vous sortir de là, en faisant surtout attention à tout remettre à sa place avant que la mégère fasse son retour. 20 minutes de jeu (bon, j’ai dû mettre le double à cause du foutu couteau bien planqué) mais ici, il n’y avait pas besoin de davantage pour apprécier cette sympathique expérience.a donc finalement attendu la fin du suivi pour livrer les deux chapitres les plus intéressants de, l’un gratuit (), l’autre payant (). On va commencer par le premier qui est donc disponible pour tous et qui va mettre en scène Chris Redfield (qui est bien le vrai contrairement à ce que tout le monde pensait au début), retournant sur les lieux proches de l’histoire principale pour en finir avec les agissements de Lucas, l’homme le plus timbré de la famille Baker.Chris est forcément équipé de bon matos pour se débarrasser des opposants mais cette portion de quelques 90 minutes reste d’intérêt supérieur au dernier-tiers dequi se résumait limite à du boom-boom dans un couloir. Ici, on a droit à un petit délire MetroidVania (vite fait hein…) avec un point central entouré de trois annexes, et le besoin d’aller chercher de l’équipement dans le bon ordre pour débloquer des accès au fur et à mesure. On ne va pas se mentir en disant qu’on est plus proche des épisodes 5&6 que du dernier mais ça se laisse jouer, c’est gratos, et le principal reproche sera que coté scénario, on n’apprend absolument rien de plus sur le Lore si ce n’est (et ce n’est pas vraiment un spoil) un pauvre document qui stipule que Umbrella est sur la rédemption, blabla.Mais la grosse mention de tout cet ensemble restera, qui va aller dans une voie totalement inattendue. Là encore, on fait suite au jeu principal avec la fin la plus naturelle (vous avez choisi de sauver votre nana) : Zoe se retrouve seul jusqu’à être contaminé, se transformant physiquement en une espèce de Shiva avant de tomber dans le coma. C’est là que débarque Joe Baker, oncle de la jeune fille et donc frère de Jack.Et Joe, tu sens que physiquement, le mec a du vécu. Il a vu des choses, c’est un marginal, et surtout faut jamais oser le faire chier pour ne pas finir en kit.Une sorte de Joel deavec 10 kilos de plus dans chaque bras, qui va littéralement défoncer des gueules tout au long de l’extension. Les monstres ? On leur pète la gueule à coups de poings. Les portes ? Pareil. Les crocodiles ? Pareil. Alors ok, on est loin de l’ambiance survival demais putain, ce chapitre est juste excellent à vivre et reste bien plus légitime (vu le perso) que de voir Chris detabasser un rocher de trois mètres pour le pousser. Ça dure une heure (on en aurait voulu un peu plus), ça ne fait pas toujours pas avancer le scénario global mais on a passé un très bon moment, et on ne peut que souhaiter revoir le mec dans un futur épisode.Plutôt qu’une ou deux extensions dans la veine du jeu principal,a fait le choix de garniravec un suivi fait de tout et n’importe quoi. Sur les huit contenus, quatre seront d’intérêt très relatif, un aurait mérité d’être présent dans le jeu de base et on ne retiendra donc que les trois derniers :- La Chambre pour son ambiance Misery- Not a Hero pour retrouver Chris- End of Zoe pour son coté défoulant et son perso principalL’un était gratuit, cela fait finalement peu de choses à retenir pour un Season Pass à 30€. D’ailleurs, même à 20€ actuellement sur PS4 (jusqu’au 20 janvier), la facture restera salée pour seulement 1h30 de plaisir, en plus de quelques trucs annexes.En revanche, si vous ne possédez toujours pas le jeu, alors autant vous tourner effectivement vers la, trouvable à très bon prix :Je ne jette pas la pierre àsur ce choix de contenu, si ce n’est l’absence de vrai mode Mercenaires ou Raid qui est pourtant une constante dans la série depuis. Certains auraient préféré une vraie extension qui reprendrait exactement le trip survie et intimiste du jeu principal mais franchement, je préfère encore que les développeurs gardent de ce coté toutes leurs idées pour un futur(ou "VIII" qu'importe).