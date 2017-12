Bonjour les amis! À notre grand étonnement et à notre grande surprise, nous pouvons annoncer que Cuphead a maintenant vendu plus de 2 millions d'exemplaires sur toutes les plateformes. Même dans nos rêves les plus fous, nous n'aurions jamais pensé que Nos seraient accueillis par autant de fans du monde entier et nous sommes toujours ému par votre soutien.



Alors, à tous ceux qui ont dessiné des œuvres d'art, composé des sons, joué des chansons, , joué à Cuphead en continu ou simplement passé un bon moment, nous vous aimons et apprécions tous du fond du cœur.



Merci aux meilleurs fans du monde et à une joyeuse 2018!.

