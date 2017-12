Falcom

Comme convenu avec le teasing de hier matin qui ne laissait aucun doute à ce sujet, Falcom vient d'annoncer officiellement The Legend of Heroes : Sen no Kiseki IV ~The End of Saga~ sur PlayStation 4. Ce quatrième volet mettant fin à l'histoire de Rean Schwarzer et l'Empire Erebonian sortira comme dit précédemment en automne 2018 au Japon.



Voici un aperçu du jeu, via Falcom :



(Note de l'éditeur : Cela va sans dire, mais les informations, mais également les images qui suivent un peu plus bas et qui sont liées à The Legend of Heroes : Sen no Kiseki IV ~The End of Saga~ contiennent des spoilers immenses en rapport avec les volets précédents, vous êtes prévenus...)

En raison de la mise en oeuvre du plan "The Great Twilight", une "malédiction" répugnante s'est répandue à travers tout l'empire.



Rean Schwarzer, le "Chevalier Ashen" a été complètement dépassé par son pouvoir déchaîné et la perte de sa maîtrise de soi.



Alors que le monde se dirige vers sa disparition, que feront les autres membres de la nouvelle et ancienne Classe VII ?