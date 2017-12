Falcom

En ce temps bien froid (du moins en France), Falcom vient de lancer aujourd'hui-même un mystérieux site teaser avec un "compte à rebours" intitulé "The Destination of EREBOS". L'URL du fameux site teaser contient le mot "sen4", ce qui ne laisse absolument aucun doute quand au jeu en question et qui suggère tout simplement qu'il s'agisse du prochain titre de la saga The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel (au Japon, la saga est nommée The Legend of Heroes : Sen no Kiseki ).



Le site officiel contient également ce qui semble être un compte à rebours de 24 heures dont le temps s'écoule en millisecondes, ce qui signifie littéralement qu'il devrait se terminer le 20 décembre à 15h00 (heure locale au Japon).



De plus, lors du mois de novembre, Falcom avait annoncé son intention de sortir un tout nouvel épisode de la saga The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel sur PlayStation 4 d'ici septembre 2018 au Japon. Plus tard durant ce même mois (toujours au mois de novembre donc), le PDG de Falcom , le très sympathique Toshihiro Kondo, avait confirmé que le prochain épisode de la saga The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel serait le dernier volet, qu'il concluerait plus précisément l'histoire de la sous-saga "Trails of Cold Steel" et plus particulièrement l'histoire de Rean Schwarzer.