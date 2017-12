Gust





Le 300ème article du groupe Rôle Playing Kyo !!!

Tout d'abord, même si certains s'en foutent royalement (enfin j'imagine), il s'agit du 300ème article du groupe Rôle Playing Kyo que j'ai créé en septembre 2014 suite aux bons conseils de Arngrim, Asakim et Momotaros. Je tiens d'ailleurs à remercier ces trois personnes, mais également ceux ayant participé au groupe, ceux ayant commenté et liké les articles, mais également Shanks et les autres modérateurs pour mettre régulièrement mes articles en Home. Rien que pour ça, merci à tous et j'espère que Rôle Playing Kyo durera encore des années, malgré une baisse de motivation de ma part.



Maintenant que c'est fait et comme le suggère le titre, cet article sera encore une fois sur Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Book . J'ai en effet téléchargé la démo jouable sur le PlayStation Store Japonais et dosé la démo en question. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire un tout petit article, agrémenté de quelques images.



Voici ce que je pense vite fait du RPG de Gust :



Déjà, cet Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Book est vraiment très joli. C'était déjà le cas du précédent volet, à savoir Atelier Firis : The Alchemist and the Mysterious Journey , mais là on a franchi un cap. La démo ne comporte pas énormément de zones, mais de ce que j'ai vu, c'était vraiment très propre visuellement, que ce soit la forêt lorsque l'on commence l'aventure et dont la végétation est plutôt bien foutue, le Royaume d'Adalett et sa ville gigantesque ou encore même la seule Peinture Mystérieuse disponible dans la démo. Les effets de lumières et d'eau sont également de très bonne facture, la modélisation des personnages appréciable et le cycle jour/nuit agréable.











Pour ce qui est de l'OST, il y a pas grand chose à en dire, elles sont dans le ton de la saga de ce que j'ai entendu et c'est un critère difficile à juger vu le peu de pistes présentes dans cette démo pourtant assez longue. Mais elle est en adéquation totale avec les maps traversées. Pour ce qui est du doublage, rien à dire, ils font le job comme on dit, mais la présence de Takehito Koyasu (子安 武人) dans le jeu est réellement un plus, tant ce seiyû fait un travail exemplaire.











Concernant le gameplay, on est dans la même veine que le précédent volet. Les maps sont assez ouvertes et on a la possibilité d'orienter la caméra avec le stick droit et de rapprocher ou d'éloigner la vue avec les gâchettes L2 et R2. Les déplacements sont assez lents, mais on peut accélérer tout comme dans le précédent opus avec la touche R1, ce qui est d'une aide appréciable lorsqu'on est poursuivi par un ennemi.



Pour ce qui est de la synthèse, c'est comme le précédent opus également, mais vu la limitation de la démo, je n'ai pas pu fabriquer grand chose, mais ça reste hyper simple. Enfin, j'ai fait quelques combats, mais n'ayant que deux personnages, à savoir Lydie et Suelle, je n'ai pas pu tester le fameux système de combattant situé à l'avant et à l'arrière. Mais les combats semblent plus difficiles qu'auparavant, à voir dans le jeu final.











Conclusion, cet Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings s'annonce aussi sympathique que les volets précédents, sans toutefois renouveler une formule qui commence à s'estomper petit à petit. Mais il faudra juger sur une place une fois la version finale sortie. Mais dans tous les cas, cette démo fut agréable à suivre (elle est d'ailleurs toujours disponible sur le PlayStation Store Japonais), en espérant toutefois que la durée de vie soit aussi généreuse que ses graphismes l'ont été pour les yeux.