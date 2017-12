Gust

PlayStation 4 via le PlayStation Store Japonais une démo jouable des deux premiers chapitres du jeu, Gust en a également profité pour balancer des images comparatives des trois versions de leur futur Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings . Et malheureusement, le constat semble assez mitigé.



En effet, si la version PlayStation 4 est réellement splendide, la version PS Vita est quand a elle assez ignoble graphiquement, tandis que la version Switch (on ignore si les images proviennent du mode portable) n'est réellement pas à la fête et offre un rendu moins attrayant que la version PlayStation 4 et ne faisant pas mieux que le dernier volet sorti en 2015 sur PS3.



