Le premier pack de contenu téléchargeable attendu au lancement du jeu !

En plus des characters trailers dédiés à chaque idole, Bandai Namco vient également de dévoiler aujourd'hui-même une toute nouvelle bande-annonce pour son futur The Idolm@ster : Stella Stage . Une vidéo détaillant ni plus ni moins que le premier catalogue des futurs DLC du jeu, car oui, il va y avoir un gros paquet de DLC, notamment niveau costumes et accessoires.



Voici les add-ons inclus dans la vidéo :

* Chanson : "Vertex Master"



* Costume : "Cosmo Girls"



* Set : "Vertex Set" (qui contient des chansons, des costumes et des accessoires)



* Costume : "Fated Star"



* Mail : "Des E-Mails In-Game pour les idoles"



* Chanson : "Email Protected"



* Costume : "Star Piece Memories"



* Costume : "See Bloom Curtain"

Parmi les autres chansons téléchargeables présentées dans la section catalogue de la bande-annonce figurent "Destiny", "Ramune-iro Seishun" et "Positive !". Tout ce contenu et les accessoires qui vont avec seront lancés le même jour que la sortie du jeu, à savoir le 21 décembre. Concernant le contenu téléchargeable à venir, le "Catalogue Volume 2" sortira mi-janvier, le "Catalogue Volume 3" sera disponible fin janvier, le "Catalogue Volume 4" sortira quand a lui début-février, le "Catalogue Volume 5" sortira fin février, tandi que le "Catalogue Volume 6" sera disponible début-mars.



Voici pour finir la bande-annonce en question :

Ainsi que de nouvelles images du jeu appartenant au premier catalogue de DLC :



Veuillez cliquer sur les images pour afficher leur taille réelle !