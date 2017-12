Base de l'ICA



2 missions Solo

2 contrats

40 challenges

17 succès/ Trophées PS





Paris



Mission Showstopper'

Mission Holiday

18 Contrats

Plus de 100 défis

7 Succés Xbox / Trophées PS

Ensemble Défi Magicien Vampire

Pack Défi secret du Père Noël (récompense le déverrouillage de la combinaison du Père Noël)

Niveau de difficulté professionnelle pour Paris

De demain et jusqu'au 5 janvier 2018, nous pourrons récupérer gratuitement le, sur Xbox One.PC et PS4 ,Sur cette Extension 47 voyage a Paris , Pour le contenu c'est simple :Le contenu sera acquis de façon définitif ,pour les fêtes les développeurs font également revenir la mission de Noël de l’année dernière et n'oubliez pas que le Prologue ( Base de l'ICA ) lui est désormais gratuit depuis quelques mois.