Il y avait bien longtemps que l'on avait plus eu de nouvelles de, précisément depuis son annonce lors du, et oui ça date. Depuis, le portage du titre développé originellement paret porté surpar les génies des portages Arcade, à savoirn'avait plus redonné de nouvelles, car éclipsé notamment par l'autre Shoot'em Up de, un certain, disponible depuis peu sur leMais le temps d'un petit week-end,va changer la donne, puisque, qui au passage se trouve au troisième étage de la célèbre salle, se déroulera un événement dédié aux Shoot'em Up organisé par, au cours duquel une compétition surse déroulera. Cette chasse au score aura une particuliarité, puisque sera retransmise en direct et sera agrémentée de commentaires et au cours duquel les meilleurs joueurs recevront ni plus ni moins qu'un certificat de participation de la part de, plutôt sympa n'est-ce pas ?C'est dans ce contexte particulier queet toute l'équipe devont en profiter pour se joindre à la fête comme on dit et montreront pour la première fois au public une version jouable de la versionde, qui est attendu par toute une horde de fans (moi le premier), surtout quand on connaît la qualité des portages de Shoot'em Up de la gamme. Pour résumer, jouer àsera possible, mais uniquement par le biais de la version Arcade du jeu, pour la simple et bonne raison quesouhaite recueillir un maximum de retours concernant la qualité de leur travail et pouvoir améliorer ce qui ne va pas. En gros, il s'agira d'une bêta test comme il est de coutume dans les salles d'Arcade Japonaises.Enfin, on termine cet article en gardant le meilleur pour la fin.n'a peut-être pas encore de fenêtre de sortie, mais on sait qu'il doit tout d'abord sortir surde(c'est la plate-forme de base pour le développement des Shoot'em Up de), puis plus tard sur lade. Mais là ou ça devient relativement intéressant, c'est qu'un utilisateur du réseau socialà posté une image énigmatique qui tease une sortie de la gammesur d'autres supports. Et vu le succès grandissant de la, un ou plusieurs portages sur la console den'est pas à exclure, étant donné quefut déjà sorti sur la. A moins qu'il s'agisse d'un portage surPour rappel, la gammeest composée des titres suivants :