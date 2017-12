Après le panel, nous avons droit à une logue présentation de Dreams, s'attardant sur la création de musique, un peu de combat, logiques, création de niveau.Même si ça peut paraître complexe, tous les outils ont été conçus pour être très intuitifs.Comme je l’expliquais hier, une des manières de contourner la limite de création (indiquée via un thermomètre comme LBP) c'est de lier plusieurs niveaux pour faire une aventure plus longue.Mais il y aussi un outil appelé 'le simplificateur' qui optimisera automatiquement vos rêves s'il atteint sa limite de création!Les outils pré-conçus vous permettent d'ajouter des mécanismes de logiques"scripts" sans avoir à plonger dans le code. Ici, la cible laisse tomber un pont pour que Francis traverse ensuite.Dreams dispose de son propre moteur physique que vous pourrez bien évidemment paramétrer (poids de l'objet, la friction, la gravité, les projectiles etc..)En important une piste audio dans le jeu, elle sera convertie de sorte que vous puissiez l'éditer.Il est possible de faire des animations plus précises en Keyframe que celles de base. Cela n'a pas été encore montré mais ca serait dans le même principe que les autres ouils similaire à la création de musiquesVous pouvez collaborer en même temps dans un rêve; par exemple quelqu’un peut s'occuper des effets sonores et un autre construire le niveau..2 joueurs en coop locale, et 4 joueurs en ligne.Comme dans LBP, vous pourrez personnaliser votre espace personnelle en collectant des items dans la campagne .Votre Imp, le petit diablotin sera également personnalisable.Aucune limite dans le nombre de rêves/jeux que vous pouvez publier.Plusieurs styles visuels comme l'effet VHS, low res (oui oui) etc...